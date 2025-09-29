جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد ضباطه في انفجار جنوبي سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة ضابط من قواته في سوريا.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إن ضابط احتياط أصيب بجروح بالغة صباح اليوم نتيجة انفجار في محيط موقع للجيش جنوب سوريا.

وأضاف البيان، أن الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.

ولم يقدم بيان جيش الاحتلال مزيدًا من المعلومات بما في ذلك عن طبيعة التفجير.

يُشار إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.

ومنذ ذلك الحين، دأب جيش الاحتلال على شن اعتداءات على الأراضي السورية. فيما تدين دمشق هذه الانتهاكات.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لشبكة CNN، إن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد أصابت بلاده بالذهول، مما جعل مباحثات التطبيع "صعبة".