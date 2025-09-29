أكد دبلماسي كوري شمالي بارز في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مجددا أن بلاده لن تتخلى عن أسلحتها النووية رغم مطالب عديدة للقيام بذلك، واصفًا إياها بأنها حاسمة للحفاظ على "توازن القوى" مع كوريا الجنوبية.

وأوضح المسئول الكوري الشمالي: "لن نتراجع أبدًا عن هذا الموقف".

وفي اجتماع الجمعية العامة الأممية السنوي لقادة العالم، أكد نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون جيونج شكوى بلاده طويلة الأمد من المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان.

وصور المسئول الكوري ترسانة بلاده من الأسلحة كسبب رئيسي لضمان "توازن القوى في شبه الجزيرة الكورية"، مشتكيا من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون "تهديدا عدوانيا متزايد" .

ورغم ذلك، كان خطابه أكثر اعتدالا، وبشكل خاص تجاه الولايات المتحدة، من العديد من تصريحات مسئولي بلاده السابقين على المسرح العالمي وأماكن أخرى.

وفي الوقت الذي شجب فيه كيم، لم يوجه أي إهانات شخصية، وكانت تصريحاته أكثر حزما من كونها أكثر عدوانية.

وتعهد كيم، "لن نتخل أبدًا عن السلاح النووي"، مشيرًا إلى أن برنامج كوريا الشمالية النووي منصوص عليه في دستورها.