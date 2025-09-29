السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بمخدر الآيس في الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة "الآيس" في الشروق، بالسجن 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بالمحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد م" و"نبيل أ" للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة وإحراز كمية من جوهر الآيس المخدر، بقصد الاتجار في دائرة قسم الشروق.

وشهد مأمور الضبط القضائي في تحقيقات النيابة العامة، أنه بعد صدور إذن من النيابة العامة انتقل لضبط وتفتيش المتهمين، فعُثر بحوزتهما على 97 كيسًا بلاستيكيًا بداخلها مادة كريستالية بيضاء اللون من جوهر الميثامفيتامين المخدر "الآيس"، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهاتفي محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.