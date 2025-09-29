ضبط عنصر إجرامي بـ 3 أطنان مخدراتت قيمتها 220 مليون جنيه بالسويس



ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر جنائى شديد الخطورة بحوزته 3 أطنان مخدرات تُقدر قيمتها 220 مليون جنيه بالسويس.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعداده مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.



تتبعت الأجهزة الأمنية المتهم وتمكنت من ضبطه ومداهمة المخزن، وضبط بحوزته (700 كيلو حشيش، 2,5 طن لمخدر الهيدرو، بندقية آلية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 220 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.