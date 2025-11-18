الهند: قوات مديرية التنفيذ تداهم جامعة الفلاح وأشخاصا متورطين في قضية انفجار الحصن الأحمر

قامت قوات مديرية التنفيذ الهندية اليوم الثلاثاء، بعمليات تفتيش متزامنة في منطقة العاصمة الوطنية بدلهي ضد مجلس أمناء وداعمي جامعة الفلاح في مدينة فاريداباد بولاية هاريانا ، مركز قضية انفجار سيارة في منطقة الحصن الأحمر، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية نقلا عن مسؤولين .

ونقلت الوكالة عن المسؤولين قولهم، إن فرقا عديدة من وكالة التحقيق الاتحادية داهمت 25 مقرا، على الأقل، من مقار أمانة جامعة الفلاح ومؤسسات الجامعة منذ الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم الثلاثاء.

وداهمت فرق الوكالة مقر مكتب في منطقة أوكلا بدلهي حيث قامت بفرض طوق أمني حوله من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية.

ولقي 15شخصا حتفهم في الانفجار الذي وقع يوم 10 نوفمبر الجاري قرب نصب الحصن الأحمر التذكاري الأيقوني في دلهي، فيما تقوم وكالات التحقيق المتخصصة في مكافحة الإرهاب ببحث دقيق في الدور الذي لعبه عدد من الأطباء المرتبطين بالجامعة وفي كشمير في التفجير.

وقال مسؤول من مديرية التنفيذ الهندية اليوم الثلاثاء، إن :" العملية تشكل جزءًا من تحقيق مستمر في مخالفات مالية واستخدام شركات وهمية وكيانات إيواء وغسل أموال".

وأضاف المسؤول ، إن "دور أمانة جامعة الفلاح والكيانات المرتبطة بها ذات الصلة قيد التحقيق".

وأوضح المسؤول، أن المداهمات شملت أيضا أفراد "رئيسيون" يشرفون على الشؤون المالية والإدارة في أمانة الجامعة والجامعة نفسها.

وتلقت المديرية تقارير المعلومات الأولى في القضية من وكالة مكافحة الإرهاب وشرطة دلهي.

وحتى الآن، اعتقلت الوكالة شخصين، تردد أنهما مساعدان مقربان من "منفذ العملية الانتحاري" الدكتور عمر نبي.

وبحسب المسؤولين ، تخضع 9شركات وهمية، على الأقل، مرتبطة بالمجموعة، وكلها مسجلة تحت عنوان واحد، لتحقيقات مديرية التنفيذ .

يشار إلى أن الحصن الأحمر، أحد أبرز المعالم السياحية، هو أثر يرجع إلى القرن الـ 17 ويدلي منه رؤساء وزراء الهند بخطابات يوم الاستقلال في 15 أغسطس من كل عام.