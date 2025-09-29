الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين اختباريين جديدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت الصين، اليوم الاثنين، قمرين صناعيين اختباريين جديدين إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

وتم إطلاق القمرين الصناعيين الاختباريين، شييان-30 01 و 02، في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت بكين(0300 بتوقيت جرينتش) على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 دي ودخلا مداريهما المحددين مسبقا بنجاح، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وسيستخدم القمران الصناعيان بشكل رئيسي للتحقق التجريبي من تقنيات مراقبة الأرض.

ويمثل هذا الإطلاق مهمة الطيران رقم 598 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.