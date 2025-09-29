بورتلاند وأوريجون ترفعان دعوى تطالب بمنع ترامب من نشر الجيش

رفعت مدينة بورتلاند وولاية أوريجون دعوى قضائية في مسعى لمنع نشر عسكري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أعلنه المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد يوم الأحد.

وتم رفع الدعوى في محكمة بولاية أوريجون ضد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

وتؤكد ولاية أوريجون على سلطتها السيادية على أجهزة إنفاذ القانون والحرس الوطني، الذي يتبع في معظم الولايات الأمريكية للحاكم وليس للرئيس.

وتطعن الدعوى القضائية في عملية تحويل 200 من جنود الحرس الوطني في أوريجون إلى سلطة اتحادية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني من شأنه أن ينتهك القانون. وقد منعت محكمة في كاليفورنيا مؤخرا نشر اتحادي مماثل في لوس أنجليس.

وكان ترامب قد دعا يوم السبت هيجسيث إلى "توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب، وأي من مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين"، في منشور على منصته "تروث سوشيال".

وكان ترامب قد أرسل قوات إلى لوس أنجليس في يونيو الماضي، مشيرا إلى اضطرابات مزعومة ومقاومة لعملاء إدارة الهجرة والجمارك، الذين أثارت عملياتهم ضد المهاجرين غير الموثقين احتجاجات متكررة.