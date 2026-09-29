منتخب الشباب بالأحمر والأسود أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا

يرتدي المنتخب الوطني للشباب القميص الأحمر والشورت الأسود في مواجهة تونس، في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

ويلتقي المنتخب الوطني للشباب مع نظيره التونسي مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب تونس بالزي الأبيض.

ومثل منتخب مصر في الاجتماع الفني، محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب، ومحمد عيد، مسئول المهمات.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على نظيره الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا «أوناف» المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في غانا العام المقبل.