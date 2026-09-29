معتمد جمال يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وطالب المدير الفني، لاعبي الفريق بضرورة التركيز في ظل أهمية المرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيخوض مباريات مهمة سواء في كأس عاصمة مصر أو مسابقة الدوري، بخلاف دوري أبطال أفريقيا.

وشدد معتمد جمال على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة والاستفادة من فترة التوقف الحالية بالشكل الأمثل لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر