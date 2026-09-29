تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم جهودها لتطوير أداء حكام تقنية الفيديو «VAR»، من خلال معسكر تدريبي يضم 35 حكمًا من حكام الدوري الممتاز، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ويتضمن المعسكر محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام جهاز المحاكاة «Simulator»، بهدف رفع كفاءة حكام تقنية الفيديو، وتطوير أدائهم، وتحسين مستوى منظومة التحكيم المصري.

ورحب الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، بالمحاضر الدولي الإيطالي باولو فاليري، والمحاضرين المصريين الدوليين والحكام المشاركين في المعسكر، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في تطوير منظومة التحكيم المصري ورفع كفاءة الحكام.

وتمنى عزام التوفيق لجميع المشاركين والاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة خلال المعسكر، مؤكدًا ترحيب الاتحاد بهم في بيت الكرة المصرية.

ويحاضر في المعسكر المحاضر الدولي الإيطالي باولو فاليري، الذي أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بتاريخ التحكيم المصري وما قدمه من حكام بارزين على الساحة الدولية، وكان آخرهم في كأس العالم 2026.

وأكد فاليري أهمية التدريب المستمر والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ومن جانبه، شدد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، على أهمية مواصلة تطوير حكام تقنية الفيديو ورفع كفاءتهم من خلال التدريب النظري والعملي، إلى جانب تحسين التنسيق بين حكم الساحة وحكام «VAR»، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التحكيم المصري.