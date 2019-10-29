قالت مصادر مطلعة إن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يدرس نقل آلاف الوظائف من منطقة نيويورك إلى أماكن أخرى بهدف خفض النفقات والاستعداد للتباطؤ المحتمل للاقتصاد الأمريكي.

وأضافت المصادر أن مسؤولي البنك يدرسون نقل هذه الوظائف إلى مراكز أقل تكلفة داخل الولايات المتحدة مثل مركزه في مدينة بلانو بولاية تكساس وكولومبوس في ولاية أوهايو وويلمنجتون في ولاية ديلاور.

كما يدرس البنك بيع مقر قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شارع ماديسون بنيويورك إلى جانب المركز الرئيسي للمصرفيين وتجار الأوراق المالية التابعين للبنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بعض المصادر القول إن خطة نقل الوظائف لن تشمل المتعاملين مباشرة مع العملاء ولكنها قد تؤثر على صغار الموظفين في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

من ناحيته قال جو إيفانجليستي المتحدث باسم "جيه.بي مورجان" إن البنك يعتقد أنه من الصواب مراجعة أوضاع منشآته وأماكن تمركز موظفيه باستمرار، مضيفا أن المقار الجديدة ستضم ضعف عدد الموظفين الذين يستوعبهم البرج الإداري القديم القائم في نيويورك حيث يوجد مقر رئاسة البنك.

وأضاف "نحن ملتزمون بالبقاء في منطقة نيويورك سيتي .. نحن نتوقع أن تظل أكبر مكان لنا في المستقبل القريب".

يذكر أن "جيه.بي مورجان" ينفذ بالفعل خطة لنقل مئات الوظائف من قطاع مخاطر الائتمان في نيويورك إلى ولاية تكساس، مع نقل بعض كبار موظفي الخدمات المصرفية الاستهلاكية إلى تكساس، بحسب المصادر.