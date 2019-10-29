نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار بمأرب

نجا وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، من انفجار استهدف مقر اجتماع لقيادات وزارة الدفاع، في محافظة مأرب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.