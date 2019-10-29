 نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار بمأرب - بوابة الشروق
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نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار بمأرب

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 2:16 م

نجا وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، من انفجار استهدف مقر اجتماع لقيادات وزارة الدفاع، في محافظة مأرب، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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