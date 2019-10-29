إنتر ميلان يبحث عن العودة لطريق الانتصارات من بوابة بريشيا

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز، بمواجهتين، حيث يلتقي إنتر ميلان مع بريشيا في العاشرة مساءً على ملعب ماريو ريجامونتي، فيما يستضيف بارما فريق هيلاس فيرونا في الثامنة مساءً على ملعب اينيو تارديني.

ويسعى إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف يوفنتوس المتصدر، إلى التعويض حين يواجه بريشيا، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعدما فرط في فرصة الانفراد بالصدارة بالتعادل أمام بارما بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية، بعدما تعادل يوفنتوس بدوره مع ليتشي بهدف لكل فريق.

الفوز في مباراة اليوم يمنح النيراتزوري صدارة موقتة للدوري الإيطالي، قبل مواجهة يوفنتوس غدًا الأربعاء مع ضيفه جنوى لحساب نفس الجولة.

وبرر الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر التعادل أمام بارما بالإجهاد، حيث قال: «لأنها مباراتنا الثالثة في ستة أيام ولدينا دائما نفس التشكيلة بسبب عدة مشاكل، وأنا لست سعيدا بهذا على الإطلاق، على سبيل المثال، واجه ستيفان دي فراي مشكلة في عضلات المحالب، وكوادوو أسامواه في ركبته، مع كل هذا يصبح من الصعب اللعب كل ثلاثة أيام، الموضوع مرهق على المستويين الذهني والبدني».

ومن المتوقع ألا يواجه إنتر صعوبة في حسم مباراته الاولى مع بريشيا منذ 2011 نتيجة هبوط الأخير الى الدرجة الثانية، لاسيما أن ضيفه حقق فوزين فقط في تسع مباريات ولم يحصل سوى على نقطة واحدة من مبارياته الثلاث بين جماهيره.

وفي المباراة الثانية اليوم، يستضيف فريق بارما، صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة، فريق هيلاس فيرونا، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط فقط.