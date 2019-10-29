الزمالك يقترب من ضم بديل «ستوجلين» في فريق السلة

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع الأمريكي إيرفينج والكر، لتدعيم صفوف فريق السلة خلال الموسم الجاري، بعد رحيل الأمريكي تيريل ستوجلين.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك الصفقة خلال الساعات القادمة، لتسجيل اللاعب بقائمة الفريق، حتى يستطيع إشراكه أمام الأهلي في بطولة كأس مصر في نوفمبر المقبل.

وكان الزمالك قرر الاستغناء عن الأمريكي ستوجلين، بناءً على طلب من الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد، وذلك لإثارة اللاعب لبعض المشاكل وعدم انضباطه مع بداية الموسم الجاري.

يشار إلى أن إيرفينج والكر يلعب في مركز صانع الألعاب، وسبق له اللعب بدوري الجامعات الأمريكي، دوري الدرجة الثانية الإيطالي، الدوري البولندي، الدوري الفرنسي، والدوري التركي.

يذكر أن اتحاد السلة المصري يسمح بتسجيل لاعب أجنبي واحد في قائمة كل فريق، مع إمكانية استبداله حتى قبل دور ربع النهائي من بطولة الدوري، مع دفع رسوم مالية.