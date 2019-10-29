واشنطن تستضيف اجتماعا لوزراء دول التحالف المناهض لداعش في نوفمبر

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن وزراء من الدول المشاركة في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، سيجتمعون في 14 نوفمبر لمناقشة استراتيجية الكفاح المستمر للمتطرفين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بومبيو سيستضيف الاجتماع الوزاري "الاستثنائي" للتحالف الدولي لهزيمة داعش في واشنطن.

وأضافت الوزارة أن "تحالف هزيمة داعش لا يزال مهما للغاية لجهودنا، والتزامنا كتحالف بهذا الجهد لايتزعزع".

وتابعت: "سيجتمع الوزراء لمناقشة استراتيجية الكفاح المستمر ضد داعش في فترة ما بعد التحرير وبعد وفاة أبو بكر البغدادي، مع التركيز بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سورية وعلاقتها باستقرار وأمن المنطقة".