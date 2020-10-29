شهود عيان يروون لـ«الشروق» تفاصيل محاولة موظف ذبح نفسه بعد إطلاقه النار على 4 آخرين

جيران المتهم لـ«الشروق»: تعدى على طليقته أكثر من مرة للحصول على أموالها واستغاثت بالأهالى فأطلق عليهم النيران

النيابة العامة تستمع لأقول طليقته وشهود العيان.. وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة

فى شارع الشهيد إبراهيم مبروك بحى الساحل بمحافظة القاهرة، التقت «الشروق» بجيران المتهم بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى على جيرانه وطليقته بسبب محاولتهم منعه من التعرض لها وإهانتها، الأمر الذى أدى إلى إصابة 4 أشخاص، ثم حاول المتهم ذبح نفسه بسلاح أبيض «كاتر».

يروى «م.ع» 42 عاما، أحد جيران طليقة المتهم، تفاصيل الواقعة قائلا فوجئنا يوم الجمعة الماضية فى ساعة متأخرة، بالمتهم ويدعى «شريف» 48 عاما، يطلق أعيرة نارية على جيران طليقته مما تسبب فى إصابة 4 أشخاص، وبعد نفاد الطلقات حاول ذبح نفسه بسلاح أبيض «كاتر»، وتمكن الأهالى من السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة ونقله والمصابين إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان، أن المتهم حضر منذ عدة أشهر إلى منزل طليقته وانهال عليها بالضرب المبرح بسبب رفضها منحه مبلغا ماليا، فاستغاثت بالجيران وتم إبلاغ قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتعهد المتهم بعدم التعرض لها مرة أخرى.

وأشار إلى أن المتهم كان يعمل فى إحدى شركات البترول وتم فصله من العمل بسبب سوء سلوكه واتهامه بتعاطى المواد المخدرة، فكان دائما يعتمد على راتب طليقته التى كانت تعمل موظفه معه فى نفس الشركة، ولكنها قررت الانفصال عنه بسبب كثرة الخلافات بينهما وتهديده لها بقتل ابنهما.

والتقط أطراف الحديث «س.م» 29 عاما شاهد عيان على الواقعة، مؤكدا أن طليقة المتهم حاولت الانفصال عنه كثيرا بسبب تناوله الخمور وتهديدها والاعتماد على راتبها الشهرى، وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة.

وتابع: بعدما انفصل عن زوجته جاء المتهم إليها فى منزل والدها وطلب منها التنازل عن شقتها فرفضت فانهال عليها بالضرب، وتجمع الأهالى بعد صراخها واستغاثتها بالجيران، وطلبوا منه عدم الحضور إليها مرة أخرى لأنها لم تعد على ذمته.

وأكمل: فوجئنا يوم الواقعة بالمتهم وهو يطلق النيران على الجيران بسبب تدخلهم ومنعه من محاولة التعرض لطليقته وضربها.

من ناحيتها تواصل نيابة الساحل، التحقيقات فى الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال زوجة المتهم وعدد من شهود العيان، كما تسلمت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة إطلاق النار على 4 أشخاص داخل مقهى بدائرة القسم.

وكشف تقرير الطبى الذى تسلمته النيابة، أن الحالة الصحية للمتهم حرجة، واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من مواطنين يفيد بوجود إطلاق نيران بمحيط أحد المقاهى ووجود مصابين، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى المكان الحادث.

وتبين لإطلاق عاطل النار على 4 أشخاص من سلاح نارى وأصابهم فى مناطق متفرقة من أجسادهم، ثم حاول ذبح نفسه بسلاح أبيض، وتم نقل المصابين الـ 5 إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ودلت التحريات، أن المتهم دائم الخلافات مع طليقته، وترك على إثر تلك الخلافات المنطقة عدة مرات، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة ما دعا الأهالى إلى الحكم عليه فى جلسة عرفية بترك الحى والشقة لزوجته، ودخل فى مشاجرة معهم وأطلق النيران عليهم.