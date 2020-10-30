أمريكا تكشف عن أكبر عملية مصادرة لنفط وأسلحة إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أكبر مصادرة مدنية لها على الإطلاق لوقود وأسلحة إيرانية غير مشروعة، في شحنات متجهة إلى فنزويلا واليمن.



كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وهو قوة عسكرية إيرانية من النخبة، كمنظمة إرهابية أجنبية العام الماضي، وهذا يعني أن البضائع التي كان يحاول شحنها تخضع للضبط والمصادرة بموجب القانون الأمريكي.



وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون ديمرز، خلال مؤتمر صحفي، إن سفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا تقومان بعمليات أمنية في بحر العرب في شهري نوفمبر وفبراير اعترضتا سفنا تحمل مخزونات كبيرة من أسلحة إيرانية الصنع كانت متجهة للجماعات المسلحة في اليمن.



من جهة أخرى، تم الاستيلاء على ما يقرب من 1.1 مليون برميل من النفط الإيراني المكرر من أربع سفن متجهة إلى فنزويلا في أغسطس الماضي.