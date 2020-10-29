لبنان يدين الهجوم الإجرامي في نيس الفرنسية: الإرهاب لا دين له

أدان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، الهجوم على مدينة نيس الفرنسية، واصفا إياه بـ"الإجرامي".

وقال الحريري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشد الإدانة والاستنكار للهجوم الإجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية"، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له.

وأضاف: "جميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة، في ذكرى مولده الكريم، بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية".

وكان مصدر أمني فرنسي، قد صرح بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون في هجوم طعن بكنيسة نوتردام في نيس.