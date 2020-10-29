استخرجت وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية مجاناً، على مستوى الجمهورية ولمدة أسبوع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/10/2020، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بــ (اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء).

وتوافد عدد من ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة المشار إليها، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على جميع الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

ويأتي ذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.