الدنمارك توسع نطاق التحذير من السفر ليشمل جميع مدن ألمانيا

وسعت الدنمارك نطاق التحذير من السفر ليشمل ألمانيا كلها، بسبب وباء كورونا.



جاء ذلك وفقًا للتحذيرات الأسبوعية المُحَدَّثة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الخميس، حيث أدرجت الوزارة ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية الواقعة على الحدود مع الدنمارك، ضمن المناطق التي تحذر رعاياها من السفر إليها.



ويعني التحذير الجديد أن على المواطنين الدنماركيين اعتبارًا من بعد غد السبت التخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الولاية المجاورة.



في المقابل، يمكن لسكان الولاية القدوم إلى الدنمارك، ولكن لأسباب وجيهة أو مع إحضار نتيجة سلبية لاختبار كورونا لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة، ولما كان العمل يعد من دواعي دخول البلاد، فإن السلطات الدنماركية ستواصل السماح بتنقل العاملين من وإلى شلزفيج هولشتاين.



وأدرجت الدنمارك الولاية على قائمة التحذير لأن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز الحد الأقصى الذي وضعته الدنمارك بـ30 حالة لكل مئة ألف نسمة في الـ14 يومًا الماضية، وقد وصل هذا المعدل، وفقا للتصريحات الدنماركية، إلى 31.1 حالة، ليشمل التحذير الدنماركي من السفر كل ألمانيا.