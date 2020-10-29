 سعد الحريري: الإساءة لنبي الرحمة اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سعد الحريري: الإساءة لنبي الرحمة اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

نور رشوان
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:40 ص

هنأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الخميس: «تعود ذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محملة بأجمل المعاني وأحلى الصفات، كيف لا وقد امتدحه ربه بقوله "وإنك لعلى خلق عظيم"، وهو القائل "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"».

وأضاف أنه في هذه المناسبة العطرة، لابد من الإشارة إلى أنه إذا كانت أعمال القتل والإرهاب مدعاة للشجب والرفض والإدانة، فإن الإساءة لنبي الرحمة إنما هي كذلك اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الأرض مغاربها.

وتابع: «يبقى الاعتدال والوسطية قاعدة الإسلام للتعايش والتلاقي والحوار بين الشعوب».

 


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