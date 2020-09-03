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أول وفاة جراء الإعصار زيتا في الولايات المتحدة

واشنطن - د ب أ:
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 10:14 ص

أكدت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإعصار زيتا، في الولايات المتحدة.

 

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) بأن الوفاة تعود إلى رجل، 55 عاما، موضحة أنه لقي حتفه صعقا بالكهرباء بسبب خطوط كهرباء أسقطها الإعصار.

 

ووصل زيتا إلى اليابسة، الأربعاء، في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة برياح بلغت سرعتها نحو 175 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

 

وأعلن حكام ولايات لويزيانا وألاباما ومسيسيبي حالات الطوارئ استعدادا لقدوم الإعصار، وهو من الفئة الثانية، والذي يتوقع أن يكون واحدا من أسوأ الأعاصير التي تضرب المنطقة في غضون عقد.

 

ودعا حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز السكان إلى "الاستعداد لرياح قوية وأعاصير محتملة وانقطاع للكهرباء".

 

وكتب على تويتر: "من فضلكم انتبهوا لتحذيرات مسؤوليكم المحليين، وابقوا على اطلاع وآمنين".

 


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