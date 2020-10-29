الجيش الألماني: الاستعانة بنحو 3200 جندي لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الألماني أنه يتم الاستعانة حاليا بنحو 3200 جندي لدعم الولايات الألمانية والمحليات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال جنرال بالجيش الألماني مارتين شلايس، اليوم الخميس، لدى زيارته لدار رعاية مسنين بمدينة فرايتال بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، حيثما يقوم عدد كبير من الجنود بدعم عمل أفراد الرعاية بالدار، إن الطلب (على جنود الجيش) ازداد سريعًا خلال الأسبوعيين الماضيين، لافتا إلى أنه من المخطط الاستعانة بـ720 جنديًا آخرين حاليًا.

وبحسب تصريحات المسئول بالجيش الألماني، فإن القوات مجهزة لأية مهام أخرى، وأوضح: "لدينا وحدة قوات مكونة من 15 ألف جندية وجندي مستعدة منذ ربيع العام الجاري.. مستعدون لمزيد من الطلبات".

وأضاف أنه لا يزال هناك سلسلة كبيرة من الأشياء التي يمكن للجيش الألماني القيام بها، واستدرك قائلًا: "ولكننا لا نفعل شيئا من تلقاء أنفسنا، إنما نبقى مستعدين، إذا تم طلب الاستعانة بنا".

وصرح شلايس أيضًا بأن الجيش الألماني تتوافر لديه أيضا قدرات في قطاع الخدمات اللوجيستية، موضحًا أنه من خلال ذلك يتم مثلا تخزين معدات الحماية الطبية وتوزيعها في ولاية ساكسونيا-أنهالت.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 486 ألفًا و972 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت مدينة فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 10 آلاف و281 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 336 ألفًا و764 حالة.