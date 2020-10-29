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اتحاد الكرة: لم نطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد الهادي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 11:30 ص

نفى جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم طلب للاتحاد الإفريقي (كاف) لتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال محمد علي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" "لم نطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما نعلمه أن النهائي يوم 6 نوفمبر".

وأضاف "هناك فقط مناقشات ودراسة لكل المتغيرات الخاصة بموعد الانتخابات في مصر وموعد النهائي، وهل سيتعارضان أم لا، غير ذلك لم نرسل للكاف أي طلبات بشأن التأجيل".

وعن مباريات كأس مصر "مواجهات الكأس مرتبطة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، غالبًا ستتأخر قليلا، وصعب تحديد موعد نهائي في الوقت الحالي".

وأتم "واختتم: "من المحتمل أن يتم استكمال منافسات كأس مصر بعد بداية الموسم الجديد من الدوري".


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