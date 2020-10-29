الخارجية الروسية: موسكو يمكنها تنظيم محادثات بين الأفغان على أراضيها إذا طلب منها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن بلادها مستعدة لتنظيم محادثات بين الأفغان على أراضيها إذا كان هناك طلب بذلك من قبل الأطراف.



وقالت المتحدثة الروسية -في تصريح صحفي- "نحن لا نستبعد في المستقبل ، في حالة توجيه طلب بهذا الصدد من الأطراف، تنظيم مفاوضات بين الأفغان على أراضى بلادنا "، مذكرة بنفس الوقت أن موسكو طالما وفرت منبراً للحوار بين الأفغان.



وأضافت المتحدثة بقولها "على الرغم من بطء خطى التوصل إلى توافق الآراء بين وفدي كابول وطالبان بشأن المسائل الإجرائية، إلا أننا لا نزال نأمل بأن تبدي الأطراف المرونة والتحرك نحو مفاوضات جوهرية، ما يدفع العملية إلى الأمام".



وأعلنت زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لم تتقدم باقتراح لاستضافة مفاوضات بين الأطراف الأفغانية لكنها لا تستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.



ويتم بحث موضوع إيجاد سبل لإطلاق حوار مباشر بين الأطراف الأفغانية المتصارعة على منصات دولية مختلفة، بما في ذلك وموسكو، حيث كانت العاصمة الروسية قد استضافت عدة جلسات لـ "صيغة موسكو"، بين حركة طالبان وساسة أفغان، لتسوية الأوضاع في البلاد.



وتهدف هذه المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان إلى تسوية الخلافات القائمة بينهما ووقف إطلاق النار ومعالجة عدة قضايا من بينها حقوق المرأة والأقليات ونزع سلاح عشرات الآلاف من مقاتلي طالبان. وترفض طالبان وقف الأعمال القتالية قبل التوصل لاتفاق.