♦ «1919 حكايات الثورة والثوار»

عماد أبوغازى

دار الشروق

2021

فى هذا الكتاب بعض من حكايات ثورة 1919 والثوار. إنه ليس تاريخا للثورة، لكنه سردٌ لبعض الحكايات المرتبطة بالثورة التى غيَرت وجه مِصر إلى حين؛ الثورة التى أرست فكرة القومية المصرية بشكل مكتمل للمرة الأولى؛ حكايات نشرت بعضها متفرقا من قبلُ، وجمعتُ بعضَها الآخرَ فى «حكاية ثورة 1919» منذ عشر سنوات مضت، وأضفتُ إليها حكاياتٍ جديدة، حكاياتٍ لصفحاتٍ مضيئة من كتاب الوطن؛ قدَم فيها المصريون آلاف الشهداء والجرحى خلال شهرٍ واحد؛ وقدَموا نماذجَ ملهمة للعمل الثورى على مدى خمس سنوات هى عمر الثورة فى جميع مراحلها.

♦ «على بلد المحبوب»

أحمد خير الدين

دار الشروق 2021



قادت قصاصة صغيرة الكاتب أحمد خير الدين إلى اكتشاف باخرة مصرية أغرقها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، ومنه إلى رحلة بحث بدأت منذ مارس ٢٠١٩ وراء دوافع مهاجمة الباخرة «زمزم»، ومصير من كانوا عليها، وأسباب اختفاء أخبارها من صحافتنا، وفارق التعامل مع ركابها الأمريكيين وطاقمها المصرى.

♦ «وقائع عربية»

محمد المنسى قنديل

دار الشروق2021

هذا الكتاب يستنطق أرواح الأسلاف ويقدم سلة مليئة بحكاياتهم الشائقة، لا تنتمى للتاريخ الكبير بوقائعه المشهودة، ولكنها تغوص خلف تفاصيل التاريخ الصغير؛ تاريخ الناس الذين يعملون فى صمت، ويموتون دون أثر من أجل استمرار مسيرة الحياة؛ وكلها ترسم صورة مرحة أحيانا ومأساوية أحيانا أخرى لكل العصور العربية، وتقودنا فى النهاية إلى مصر أمِ التاريخ التى عاشت كل طبقاته ودفعت ثمن وجودها غاليا. هذا كتاب موهوب للمتعة الخالصة، لصفاء النفس واستخلاص العبر، حكايات كنبض القلب، وأسلوب يختزن روح الشعر.

♦ «رق الحبيب»

محمد المخزنجى

دار الشروق 2021



كان «قصب» فى تفاقم توهماته ميِتا ميِتا، وساقت له الأقدار مَنْ تؤجِل له بؤس النهاية شهرا ونصفا بإيجاد المحبوب وإن كان على سفر. ربع قرن متواصل من الحب المطلق زادته «هى» شهرا ونصف الشهر. إنه الحب حتى مطلق الحياة، أو حسم الموت، والذى لا يقوى عليه غير المجانين». نصوص قصصية جديدة للدكتور محمد المخزنجى، الذى يبدو كثيرا وكأنه يبتعد منفصلا عن هذا الفنِ الأدبى ليتصل بعوالم أخرى عبر الكتابة، لنكتشف بعد ذلك أنه لم يبتعد إلا ليقترب أكثر من حبِه الأول: فنِ القصة، فيذهب بهذا الفن إلى أصقاع غير مألوفة، خاصة فى تلك القارة المجهولة التى ندعوها: النفس البشرية.

عشر حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن؛ باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى.