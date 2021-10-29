 رئيس مدينة دسوق: مراجعة أعمدة الإنارة بالقرى وصيانتها خلال 48 ساعة - بوابة الشروق
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رئيس مدينة دسوق: مراجعة أعمدة الإنارة بالقرى وصيانتها خلال 48 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 11:25 ص

أصدر السيد عبد الستار رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ، تعليمات إلى نواب القرى ورؤساء القرى بسرعة مراجعة أعمدة الإنارة ورفع جميع المفاتيح العشوائية الموجودة على أعمدة الكهرباء غير القانونية وتسبب خطورة على المواطنين، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وإنارة مدخل القرى والتوابع وذلك خلال 48 ساعة، وتحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى، محمد جميل، وليد فلفل، وقسم الإنارة العامة بالمدينة.

وشهدت الوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، تكثيف حملات المرور والمتابعة على جميع الأعمدة، أمس الخميس، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب الأشجار المداخلة بأسلاك الإنارة العامة.

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