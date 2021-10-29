بايدن يلتقي البابا فرنسيس وماكرون في روما

من المقرر أن يستقبل بابا الفاتيكان فرنسيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض أن الاجتماع مع بايدن وزوجته جيل في الفاتيكان يوم الجمعة الساعة 12 ظهرًا (1000 بتوقيت جرينتش) سيركز على مكافحة جائحة كورونا وتغير المناخ ومكافحة الفقر عالميا، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع بايدن بعد الظهر مع الحكومة الإيطالية.

وبعد ذلك سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة الأجواء بعد الصدع الأخير في العلاقات مع دولة حليفة بسبب أزمة الغواصات.

وتعتبر هذه الرحلة الثانية لبايدن خارج البلاد منذ توليه الرئاسة في كانون ثان/يناير الماضي وهي الأولى إلى روما، حيث يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الرائدة التي تنطلق يوم غد السبت.

كما يعتزم المشاركة في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26" يوم الاثنين المقبل في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لقاء بايدن مع البابا سيشمل قضية الإجهاض المثيرة للجدل. وتدعم حكومة بايدن الحق في الإجهاض، وهو ما يتعارض مع موقف الكنيسة الكاثوليكية.

ويحظى لقاء بايدن وماكرون باهتمام كبير في أعقاب توتر العلاقات بين الشريكين عبر المحيط الأطلسي، وذلك بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية أمنية مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في أيلول/سبتمبر الماضي دون التشاور مع باريس.

وتسببت الاتفاقية في انهيار صفقة غواصات بمليارات الدولارات بين أستراليا وفرنسا ، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة في باريس.