شولتس يؤكد على الاحترام كأساس لنجاح الأحزاب التقدمية

وصف المستشار الألماني المحتمل لخلافة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، احترام اهتمامات الأشخاص المتأثرين بالاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ أو المتأثرين بالرقمنة بأنه أساس لنجاح الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية.

وقال شولتس اليوم الجمعة في حلقة نقاشية مع سياسيين ديمقراطيين اجتماعيين بارزين على هامش مشاورات الدول الصناعية الكبرى (مجموعة العشرين) في روما، إن الأحزاب التقدمية لم تقدم دائما الإجابات الصحيحة على مشكلات الماضي.

وأضاف شولتس أنه إذا اراد الجميع النجاح فيجب بناء مجتمع لا ينظر فيه أحد إلى الآخرين بازدراء.

وقال شولتس إنه في ضوء الاضطرابات الوشيكة، لم يكن الكثيرون على يقين من أن المجتمع سيتطور بشكل إيجابي بالنسبة لهم.

وإذا اتضح على سبيل المثال للعاملين في الصناعة أن إعادة الهيكلة يمكن أن تخلق وظائف جيدة في العقود القليلة المقبلة فستحصل أيضا على دعمهم.

وكان كل من رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الحالي للديمقراطيين الاجتماعيين الإيطاليين، إنريكو ليتا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدروس سانشيز إلى جوار شولتس في الحلقة النقاشية.

ورحبت مقدمة اللقاء بشولتس بوصفه مستشار ألمانيا المقبل.