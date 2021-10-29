بايدن يلتقي ماكرون لأول مرة في روما بعد أزمة صفقة الغواصات

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السفارة الفرنسية بالفاتيكان في أول اجتماع لهما بعد الخلاف الخطير الذي نشب بين باريس وواشنطن على خلفية صفقة الغواصات الأمريكية إلى أستراليا.



وجاء في بيان لقصر الإليزيه قبل انعقاد اللقاء اليوم الجمعة أن الاجتماع سيتركز على "استعادة الثقة" بين البلدين.



وقال مسؤولون في واشنطن إن بايدن وماكرون سيناقشان العديد من الموضوعات بما في ذلك العمل معا من أجل الأمن في منطقة الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.



عقد الاجتماع اليوم الجمعة في سفارة فرنسا بالفاتيكان قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما.



نشأ الخلاف بين شريكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف أمني جديد لجنوب المحيط الهادئ مع بريطانيا وأستراليا دون استشارة مسبقة مع باريس وبروكسل.



وبناء على هذا التحالف الأمني يلزم منح أستراليا حق الحصول على التكنولوجيا الأمريكية لبناء وتشغيل الغواصات النووية.



ويعني هذا أن فرنسا خسرت صفقة غواصات تعمل بالديزل بمليارات الدولارات كانت تعاقدت على توريدها إلى أستراليا.



وقد أدى ذلك إلى ردود فعل غاضبة في باريس وأثار الشكوك حول مصداقية الشراكة عبر الأطلسي.