أكرم البزاوي يعلن فوز صفاء الطوخي بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان شينزين السينمائي بالصين

أعلن المخرج أكرم البزاوي، فوز الفنانة صفاء الطوخي بجائزة أفضل ممثلة من إحدى المهرجانات السينمائية.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": فاز فيلمي "رسالة إلى صديقي في فرنسا"، بجائزة أفضل ممثلة للأستاذة العظيمة صفاء الطوخي بمهرجان "شينزين" السينمائي الدولي في دورته 8 بالصين.

وتابع: دي الجايزة السابعة للفيلم.

يذكر أن فيلم "رسالة إلى صديقي في فرنسا" شارك في نحو 12 مهرجانا، وكانت مشاركته الأولى في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الـ15.

ثم شارك في مهرجان "بلغاوم" السينمائي الدولي للفيلم القصير في الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل.

كما شارك الفيلم في مهرجان "شونج جو" السينمائي الدولي للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربي بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربي في أيرلندا.

الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذي شارك به في العديد من المهرجانات.