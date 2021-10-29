أعلن مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، كميل خفيزوف، عن تسجيل 5 إصابات بسلالة "إيه واي.2.4" دلتا المتحورة ، الذي يطلق عليه البعض "دلتا بلس"، من فيروس كورونا في روسيا.

وقال خفيزوف للصحفيين: "في الوقت الحاضر تم تسجيل 5 حالات من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إيه واي.2.4، ولديها جميع الاختلافات الجينية"، مشيرا إلى العثور على ثلاثة منها في العاصمة موسكو وضواحيها وحالتين في جمهورية تتارستان.

وأكد أن الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور" والإدارات الأخرى تواصل العمل على المراقبة المستمرة لتنوع العامل الممرض من أجل تحديد المتغيرات الجينية المعروفة والمحتملة للفيروس.

وتعتبر سلالة "إيه واي 2.4" أكثر خطورة من المتحور "دلتا بنسبة 10- 15%، وفقا لعلماء بريطانيين.