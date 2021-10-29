بابا الفاتيكان يدعو قادة قمة «كوب 26» للمناخ لاتخاذ قرارات جذرية لحماية البيئة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، قادة العالم الذين يعتزمون حضور قمة المناخ "كوب26" في جلاسكو باسكتلندا الأسبوع المقبل، إلى اتخاذ "قرارات جذرية" لحماية البيئة ومنح "أمل مادي" للأجيال المستقبلية.



وقال البابا فرنسيس - في رسالة حصرية لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الجمعة/ - إن القادة الذين سيجتمعون في جلاسكو والأشخاص العاديين يقع على عاتقهم مسؤولية مشتركة للتصرف بشكل عاجل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.



وتحدث البابا فرنسيس - خلال رسالته - حول عدة أزمات، من بينها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ والصعوبات الاقتصادية، وحث العالم على الاستجابة لتلك الأزمات برؤية واتخاذ قرارات جذرية لكي لا "نضيع الفرص" التي تطرحها التحديات الحالية.