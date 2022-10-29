صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

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يستعد نادي ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، ضمن مناقسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الليفر المباراة وهو معنوياته مرتفعه عقب الفوز على أياكس أمستردام بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور ثمن النهائي من البطولة.

ويريد ليفربول تحسين موقعه في جدول ترتيب البريميرليج، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثامن برصيد 16 نقطة من 4 فوز وتعادل مثلهم وخسر في 3 مباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المباراة بتشكيل مكون من وفقا لشبكة هو سكورد العالمية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندري روبرتسون

خط الوسط: كارفاليو – فابينيو – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – داروين نونيز