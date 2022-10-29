يستمر "تيك توك" في إنهاء مزيد من أرواح المراهقين، بسبب التحديات الخطرة التي تسمح إدارته بانتشارها داخل التطبيق دون تحجيم أو مراقبة.

بعد الضحايا المراهقين الذين سقطوا نتيجة خوضهم تحديات "الحوت الأزرق" و"تحدي الموت"، وغيرها، توفي 4 مراهقين في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، خلال حادث سيارة تعتقد السلطات أنه قد يكون مرتبطًا بتحدي جديد مثير للقلق على "تيك توك".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الضحايا المراهقين كانوا يركبون سيارة من نوع "كيا" بعدما قاموا بسرقتها، وكان يقودها صديقهم البالغ من العمر 16 عامًا، على نحو مسرع، لتتحطم بهم جميعا.

وأضافت الشرطة أن الشباب الـ4 تتراوح أعمارهم بين 14 و17 توفوا، فيما عولج السائق في المستشفى وخرج منها، وتم نقل صديق آخر لهم نجا من الحادث إلى المستشفى في العناية المركزة.

وقال مفوض شرطة مدينة بوفالو، جوزيف جراماجليا، إن المراهقين ربما تكون لديهم فكرة لسرقة السيارة من تحدي ظهر على "تيك توك" يشجع الناس على اقتحام سيارات من نوع "كيا" و"هيونداي" بشواحن الهاتف، حيث تم الإبلاغ عن سرقة السيارة المتورطة في الحادث المميت قبل وقوعه بليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُظهر ما يسمى بـ"تحدي كيا"، لمستخدمي "تيك توك"، كيفية سرقة نوعي السيارتين، عن طريق استخدام سلك USB و"مفك براغي".

يأتي ذلك فيما أبلغت أقسام الشرطة في جميع أنحاء أمريكا عن زيادة في سرقات سيارات "كيا" و"هيونداي" منذ نشر التحدي لأول مرة خلال الصيف.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن أصحاب تلك الماركات من السيارات أصبحوا في محل مساءلة، حيث تم رفع دعوى قضائية جماعية الشهر الماضي في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، تزعم أن سيارة من نوع "كيا بينيت 2011-2021"، وسيارة "هيونداي 2015-2021"، تفتقران لآلات مكافحة السرقة التي تسمى "مانعات تشغيل المحرك" مما جعلها أهدافًا سهلة للسرقة.