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يواصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك؛ ما يؤدي لزيادة جشع التجار واحتكارهم للسلع.

ويأتي ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بحسب قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

ويمارس بعض التجار سياسة الجشع، مع كل ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار، برفع أسعار السلع والأغذية أو احتكارها بحجبها عن السوق بما يضر بالأمن القومي.

وفي هذا التقرير نستعرض خطوات الإبلاغ عن التجار الذين يرفعون أسعار السلع والمنتجات عن قيمتها الفعلية، وذلك عبر تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.

أولا ينصح الجهاز بالتوجه لمكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة الفشل يرجى التوجه لأقرب جمعية حماية مستهلك قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

• خطوات تقديم شكرى لجهاز حماية المستهلك:

1. الاتصال بالخط الساخن (19588)

2. التواصل عبر تطبيق الواتس آب على رقم (01577779999)

3. أو إرسال شكواك إلكترونة بالضغط على هذا الرابط

https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89

4. أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم (0233055753)

5. أو التوجه لمقر الجهاز (96 شارع أحمد عرابي_المهندسين) أو ( 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد)

6. في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس (01281661882).