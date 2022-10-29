قائمة أسوان لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز

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أعلن ربيع ياسين المدير الفني لفريق أسوان قائمة مباراة غزل المحلة بالدوري.

ويستضيف أسوان نظيره غزل المحلة عصر اليوم السبت على ملعب ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام - خالد وليد

الدفاع: علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - اسلام صلاح - محمد عطوة - احمد كاستلو - احمد سيد "دحروج''

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول- عبد العزيز موسى - محمد ناجي جدو- عماد فتحي - احمد خالد - مصطفى "عناني" - باي كمارا

خط الهجوم: احمد بالحاج - محمد حمدي زكي - ايفونا - ديلسون كاموني