مصرع فتاة إثر حريق بشقة سكنية في الفيوم

لقيت فتاة مصرعها بمحافظة الفيوم؛ إثر نشوب حريق داخل شقة بمنزل بقرية ترسا في مدينة سنورس.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من الدفاع المدني يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن وفاة "ش.س.ع" من قاطني العقار، ونقلت الجثة إلى المشرحة.

وتبين من معاينة الشرطة، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بمنزل مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.