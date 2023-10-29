وزير خارجية سوريا: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية

أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم "وعد بلفور".

وقال الوزير المقداد في تدوينة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن "الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل بوعد بلفور، أو التصويت في الأمم المتحدة للاعتراف بهذا الكيان، حتى يندموا على ما اقترفوه من جريمة بحق بلدانهم والإنسانية جمعاء".

وأضاف: "خلال الأسبوعين الأخيرين قتلت إسرائيل 3000 طفل، ودمّرت نحو نصف منازل قطاع غزة، وقطعت عن أهالي القطاع المياه والأدوية والكهرباء والاتصالات والإنترنت، للتعتيم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحقهم أو التي سترتكبها لاحقا".

وتابع في تدوينته: "بدلا من حماية مصالح الدول الغربية الاستعمارية في هذه المنطقة، أصبحت إسرائيل عبئاً أخلاقيا وعسكريا وسياسيا وماليا واقتصاديا وإنسانيا على هذه الدول".



واعتبر الوزير السوري أن ما هو مطلوب من الجهاز الإداري للأمم المتحدة "الذي لمّع صورة إسرائيل لزمن طويل"، أن يدافع الآن عن مصداقية الأمين العام للمنظمة الدولية، "ردا على الإهانة التي وجهها له متسول صهيوني بصفة سفير يمثل حكومة فاشية" على حد قول الوزير السوري.

واختتم متسائلا: "ما هي الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية ولم ترتكبها إسرائيل؟".

وقبل يومين، أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن بلاده سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إردان: "بسبب تصريحاته سنرفض إصدار تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة. لقد رفضنا بالفعل تأشيرة دخول لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث". وأضاف: "حان الوقت لتلقينهم درسا".

وكان غوتيريش قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته بشأن تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الثلاثاء الماضي، إن "من المهم أيضا أن ندرك أن هجمات حماس لم تأت من فراغ"، وربطها بـ"الاحتلال الخانق الذي يعيشه الفلسطينيون على مدار 56 عاما".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" صباح 7 أكتوبر الجاري، ووسّع هجومه البري يوم أمس الجمعة، وكثّف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".