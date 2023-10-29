كويكا الكورية تعقد فعالية لتوفير فرص تجربة الثقافة الكورية ودعم الشباب وبناء قدراتهم

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) -وكالة المساعدة الإنمائية الرسمية لكوريا الجنوبية- أمس، فعالية "اليوم الكوري" بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة (مودلي)، ومكتبة مصر العامة بالقاهرة، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)، وذلك بمقر مودلي بالقاهرة.

وأوضحت (كويكا)، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الفعالية هي نشاط مشترك ينظمه للمرة الثانية متطوعو كويكا، والذين يدرسون اللغة الكورية في المنظمات الشريكة؛ بهدف تعزيز أنشطة المتطوعين ونتائجهم وتوفير الفرص لتجربة الثقافة الكورية للمحليين.

وقالت المدير الإقليمي لمكتب كويكا في مصر، جينيونج كيم، في كلمتها خلال الفاعلية، إن عمل متطوعي كويكا سيدعم الشباب المصري لبناء قدراتهم وتطوير معرفتهم كعوامل تغيير من أجل التنمية المستدامة لهذا البلد بكامل طاقته وموارده.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد البابلي رئيس معهد اللغات للقوات المسلحة، الشكر للجانب الكوري والمتمثل في مكتب كويكا مصر، وذلك لتوفيره الدعم المستمر لجناح اللغة الكورية بالمعهد، كما شكر المتطوعين الكوريين الوافدين على العمل الدؤوب والمخلص في خدمة العملية التعليمية، والارتقاء بها.

وأعرب عن سعادته لحضور الطلاب المتميزين بالجناح الكوري لهذه الفاعلية، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وشهدت الفاعلية أنشطة مختلفة، مثل مسابقة التحدث باللغة الكورية، وعروض موسيقى الكيبوب التي قدمها 40 طالبًا مصريًا من دارسي اللغة الكورية في المنظمات الشريكة.

واستمتع أكثر من 002 زائر بالثقافات الكورية المختلفة، مثل ارتداء الهانبوك (الزي التقليدي الكوري)، وتناول الأطعمة التقليدية الكورية، ومشاهدة عرض التايكوندو المباشر، وغيرها.

وبالتزامن مع الفاعلية، أقام مكتب كويكا ومعهد مودلي حفل افتتاح "مشروع إنشاء فصل اللغة الكورية الثاني لقسم اللغة الكورية في معهد مودلي"، وكان الهدف من هذا المشروع هو تحسين بيئة التعلم لطلاب ومدرسي اللغة الكورية في المعهد.

وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل هيو كوانجهو، متطوع في الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة، وتم توفير سبورة ذكية ومعدات متنوعة لتفعيل نظام التعليم الرقمي في الفصول الدراسية لقسم اللغة الكورية.

ومن المتوقع إرسال المزيد من المتطوعين إلى مجالات مختلفة، بما في ذلك الأنشطة الشبابية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم الكمبيوتر، وغيرها. كما سيواصل متطوعو الوكالة الكورية للتعاون الدولي، تقديم التعاون الفني للشباب المصري للمساهمة في تنمية وازدهار مصر.

جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية الكورية، مسئولة عن تنفيذ برامج المنح، وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم.