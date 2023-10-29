المقاومة: نخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع الاحتلال شمال غرب غزة

أفادت المقاومة الفلسطينية، بتجدد الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال شمالي غرب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، إنها تخوض - وقت كتابة هذه السطور - اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب القسام أنها استهدفت آليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي قطاع غزة.

وأوضحت أن المقاومين دكوا آليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأشارت إلى اشتعال النيران في آليات غرب موقع إيرز (شمال غزة) والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها، موضحة أن عناصرها أكدوا استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما.

ونوهت كتائب القسام، بأنها تستهدف موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة، التي تم استهدافها في محيط الموقع.

سبق ذلك إعلان الكتائب أن قوة تابعة لها تسللت خلف قوات إسرائيلية متوغلة، واشتبكت معها في شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.