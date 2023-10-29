مصرع شاب غرقا بمياه النيل في الدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقا بمياه النيل فرع دمياط بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، وذلك بعدما جرفه التيار أثناء استحمامه بمنطقة مصنع الطوب بمدينة طلخا، وتواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها لاستخراج الجثة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بغرق شاب بمياه النيل ناحية مصنع الطوب بطلخا.

انتقل على الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارة والإسعاف وضباط وحدة مباحث طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق شاب بمياه النيل فرع دمياط، وذلك بجوار مصنع الطوب بطلخا الجهة المقابلة لفندق رمادا، وتبين أنه يدعى «محمد معاذ رزق» 16 عاما من طلخا، وأثناء استحمامه بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري تمشيط المنطقة للبحث عن الجثمان واستخراجه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.