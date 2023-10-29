وصول مساعدات تركية وكويتية إلى مطار العريش الدولي

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرتين من تركيا والكويت تحملان مساعدات إغاثية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الطائرة الكويتية ضمت مساعدات طبية متنوعة وغذائية، وكذلك حملت الطائرة التركية مساعدات متنوعة يجري تفريغها تمهيدا لنقلها إلى مخازن في مدينة العريش لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري.

وبذلك يصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء من 12 أكتوبر إلى 57 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلى مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية.