السفير ماجد عبد الفتاح: القمة العربية ستتخذ موقفا واضحا من محاولة تهجير الفلسطينيين

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن قمة عربية ستعقعد بناء على طلب من دولة فلسطين، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأحد، أنّه يتوقع أن القمة ستبني عما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (الذي دعا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة).

وأشار إلى أنّ القمة ستتخذ موقفا واضحا من محاولات تهجير الفلسطينيين سواء من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وصولا إلى محاولة التهجير إلى دول مجاورة. ولفت إلى أنّه سيتم العمل على كيفية إيجاد آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يستحقون الحماية شأنهم شأن المدنيين الإسرائيليين، إن لم يكن أكثر كونهم تحت الاحتلال.

ونوه بأن هذه الآلية يُطالب بها الفلسطينيون منذ عام 2017 في حين تعجز الأمم المتحدة عن إنشائها بسبب التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الصدد. وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قد دعا قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف هذا العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، ما أدّى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.