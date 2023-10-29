اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وأنباء عن التصدي لتوغل إسرائيلي

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أفادت مصادر محلية من قطاع غزة، أن ما يجري قرب السياج الفاصل على طول حدود القطاع هو محاولات توغل إسرائيلية متتالية، فيما تقوم الفصائل الفلسطينية بالتصدي لجميع هذه المحاولات.

وأضافت المصادر: "تعود القوات المقتحمة للتراجع بعد اشتباكات ضارية وتكرار وقوعها في كمائن فلسطينية، وفي الساعة الأخيرة تم صد محاولتي توغل على حدود بيت لاهيا وخانيونس".

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أنه يسمع دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق.

وقال شهود عيان، إن القصف الجوي والمدفعي العنيف لا يزال مستمرا شرق خانيونس ورفح، كما يتم إطلاق قنابل مضيئة بشكل مكثيف في أجواء بلدة جحر الديك والمغراقة وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاول التوغل شرق بلدة بيت حانون شمال غزة حيث تدور اشتباكات كثيفة مع المقاومة التي تتصدى لها.

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في تصريح مقتضب: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون".

وبحسب ما نقله شهود عيان: "قتال عنيف يجري حاليا بين عناصر القسام والقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة".