الرئيس الفلسطيني يطالب بإنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات إلى غزة

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في رام الله، وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ونقل وزير الخارجية البحريني، لـ«أبو مازن» رسالة تضامن ومؤازرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده والشعب البحريني، للرئيس وللشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف البحرين ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، رحب الرئيس الفلسطيني بوزير خارجية البحرين، مقدرا هذه الزيارة والرسالة التضامنية من ملك البحرين، التي تعبر عن العلاقات الأخوية القوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

واستعرض الرئيس للضيف البحريني، آخر المستجدات وبحث سبل مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان على شعب فلسطين، الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي.

وطالب بإنشاء ممرات إنسانيه دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والذهاب لمؤتمر دولي للسلام.

وأكد رفضه أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، والتمسك بالحل السياسي الشامل المستند للشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مجددا التأكيد على تحميل إسرائيل المسئولية على ما يجري من عدوان.

وجدد رفض تهجير أبناء شعب فلسطين من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مضيفًا: «لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية».

وثمن الرئيس مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، مجددا الدعوة لعقد قمة عربية طارئة.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.