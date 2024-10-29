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الصين ترسل طاقما جديدا إلى محطتها الفضائية المدارية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:10 ص

أعلنت الصين جاهزية جميع الأنظمة لإنطلاق الطاقم التالي من رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية المدارية صباح يوم غد الأربعاء، في أحدث مهمة تجعل البلاد قوة فضائية كبرى.

وسيحل الطاقم المكون من رجلين وامرأة محل رواد الفضاء الذين عاشوا في محطة تيانجونج الفضائية على مدار الأشهر الستة الماضية.

وكان قائد المهمة الجديدة كاي شوزي قد سبق له أن سافر إلى الفضاء في المهمة شنتشو-14 في عام 2022، بينما تعتبر هذه هي المهمة الأولى للآخرين، سونج لينجدونج ووانج هاوزي، كلاهما من مواليد تسعينيات القرن الماضي.

وكان سونج طيارا في القوات الجوية، وكانت وانج مهندسة في شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وستكون اختصاصية في الحمولة للطاقم. ووانج هي ثالث امرأة صينية تشارك في مهمة مأهولة.

ومن المقرر إطلاق مركبة شنتشو-19 التي تحمل الثلاثي من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في جيوجوان شمال غرب الصين، على متن الصاروخ لونج مارش-2 إف، العمود الفقري لمهام الفضاء المأهولة في الصين. 

وتم تحديد وقت الإطلاق في الساعة 4:27 صباحا بالتوقيت المحلي (2027 الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وكالة الفضاء.


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