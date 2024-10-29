محافظ قنا يتفقد سير العمل بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي قنا - الأقصر

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مشروع ازدواج طريق قنا– الأقصر الصحراوي الغربي، وذلك لمتابعة معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من أعمال الازدواج والرصف، ورافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل.

وأكد محافظ قنا، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مشروع ازدواج طريق قنا– الأقصر الصحراوي الغربي، يجري تنفيذه بطول 50 كم، وسيضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه، وتم الانتهاء من تنفيذ مسافة 37 كيلومترًا، وجارٍ العمل بمناطق تداخلات الطريق الإنشائي مع الطريق القائم، وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم.

وشدد على أن مشروع الازدواج يعد جزءًا من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل اتجاه؛ ما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية، وزيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف أن ازدواج الطريق سوف يسهم في تنشيط حركه السياحة والاستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددًا على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لانتهاء من الأعمال كافة.