حكام مباراة الأهلي والعين يعاينون أرضية ملعب ستاد القاهرة

حرص حكام مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، على معاينة أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل ساعتين من المواجهة المرتقبة.

الأهلي يواجه العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والعين الإماراتي، عبر موقعه الرسمي، والذي يأتي بقيادة التركي خليل أوموت ملير، يعاونه مواطنيه إبراهيم كجلار اياركان ومراد توبيرك كورباي، وزورباي كوتشوك حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه مواطنه ألياندرو دي باولو.

ويُتوَّج الفائز في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام للموسم الأول بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

ويتأهل بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.