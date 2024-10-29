هاريس تعتزم التعهد في ختام حملتها الانتخابية بتحسين حياة الأمريكيين

تعتزم نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس إطلاق تعهد للأمريكيين بأنها ستعمل على تحسين حياتهم بينما لا يعمل الجمهوري دونالد ترامب أي شئ سوى لمصلحته الشخصية عندما تطرح حجتها ورسالتها الختامية في حملتها الانتخابية اليوم الثلاثاء من نفس الموقع الذي حرض فيه الرئيس السابق على تمرد الكابيتول في عام 2021.

وقبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، تم إعداد خطاب هاريس الذي سوف تلقيه مساء اليوم من متنزه إيليبس العشبي بالقرب من البيت الأبيض لتشجيع الأمريكيين على تصور مستقبلهم البديل إذا تولت هي أو ترامب المكتب البيضاوي في أقل من ثلاثة أشهر.

ومع نفاد الوقت واحتدام المنافسة، يبحث كل من هاريس وترامب عن لحظات حاسمة لمحاولة تحويل الزخم في اتجاه أو آخر. ولكن بعد خطابها في العاصمة الوطنية، ستعود هاريس إلى السعي بشراسة لكسب الأصوات في كل تجمع انتخابي وفى كل حدث تلو الآخر في الولايات المتأرجحة.